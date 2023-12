A Jászsági Évkönyv Alapítvány gondozásában napvilágot látott 2023-as kötet huszonhét publikációt tartalmaz fényképekkel illusztrálva. A jászok „kincses kalendáriumát” ezúttal is dr. Pethő László, az ELTE nyugalmazott egyetemi docense szerkesztette.

– Idén Jászárokszállás adott otthont az évkönyv bemutatójának. Ez természetesen nem véletlen, hiszen jászárokszállási szerzőink is vannak. A művészet, história, kitekintés, örökségünk és könyvismertetések rovat mellett újként jelent meg az agrárvilág, mely a könyvbemutatón is középpontba került – mondta el érdeklődésünkre dr. Pethő László.

A szerkesztő néhány érdekességet is megosztott a kötettel kapcsolatban. Agrár témában például tartalmas interjú készült Ézsiás Flóra jászfényszarui gazdálkodóval és Borbély Ritával, aki édesapja nyomdokaiba lépve a jászkiséri halas birtokot működteti. Bugyi István írásában a kis területű kertek biokertészetének egy könnyen létrehozható módszerét, a magaságyásos kertészkedést mutatja be, melyet a Csányi Alapítvány Jászsági Közösségi Házában a mentorált gyerekekkel hoztak létre. Ifj. Molnár György méhész különleges, történelmi gyökerekkel rendelkező hobbijáról, a solymászatról mesél a kiadványban. Ugyancsak érdekfeszítő Lengyel Ármin írása a drótszőrű német vizsla adottságairól, idomításáról és vadászati célú alkalmazhatóságáról.

– Örömteli, hogy évről évre egyre több fiatal szerzőnk van. A Jászsági Évkönyv történetében először publikálta kutatását középiskolás fiatal, mégpedig a 17 éves Sinka Gergely Csanád, aki a Jászság vasúti teherszállításának történetét mutatja be a mezőgazdasági cikkekre fókuszálva – részletezte a szerkesztő.

A kötetet lapozgatva felfedezhetjük a Jászság múltjának és jelenének értékeit. A teljesség igénye nélkül olvashatunk például Jászberény és a Zagyva folyó együttélésének történetéről, a jászsági burgonyatermesztés kialakulásáról és elterjedésének okairól, a jászszentandrási templom építésének 120. és a freskók elkészítésének 90. évfordulója alkalmából rendezett kiállításról. Mindezeken túl megismerhetjük a 110 éves jászszentandrási Járás-tanyai Általános Iskola múltját, Schwartz Ármin jászárokszállási tégla- és cserépgyárának históriáját, valamint Nemes Gerzson vízépítő mérnök életét és munkásságát is. A keresztény Alánia 1100. évfordulójára rendezett kiállításról is szól egy nagyon érdekes írás. Közzé tették Tamás Kornél beszédét, mely 2023. szeptember elsején Nagyváradon hangzott el Heller László akadémikus, professzor, feltaláló emléktáblájának avatásán. A művészet rovatban feltárul egy ősi mesterség, a nemezelés titka, de olvashatunk Velkeiné Pócz Ilona jászberényi művésztanár, festőművész, Sas Dániel zongoraművész és Kovács Csaba jászberényi származású Ybl díjas építész életútjáról is. Dr. Berényi Marianna, a Néprajzi Múzeum Kommunikációs Főosztályának vezetője szakmai pályafutásáról és munkájáról mesél a vele készített interjúban. Izgalmas utazási élményekkel is találkozunk a könyvben. Bajor Imre az USA Keleti partján és Kanadában tett körutazásáról, míg Víg Dávid filmrendező mesterszakos hallgató a Cannesi filmfesztiválon szerzett élményeiről számol be.