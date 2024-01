Jelenleg még tart ugyan a könyvtár és a bibliotékának is ideiglenes helyet biztosító önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése, a olvasnivalók állományának bővítésére folyamatosan gondot fordítanak.

Balaton Mária, a könyvtár és a művelődési ház vezetője arról számolt be, december folyamán is érkeztek hozzájuk különféle kiadványok a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (KSZR) keresztül, melyek szortírozásával, polcokra való kihelyezésével még év elején is foglalatoskodnak.

Az újdonságokra külön asztalon felsorakoztatott válogatással hívják fel a betérő az olvasók figyelmét.

Az idei összeállítás érdekessége, hogy két, asztalhoz ültetett játékmaci is segíti az olvasmányok iránti figyelemfelkeltést.

Balaton Mária azt is elárulta, a macik is új szerzemények, melyeket a megújult könyvtárba szántak, az ottani gyereksarokban szereznek majd örömöt a legifjabb olvasóknak. A munkálatokkal a közeljövőben elkészülnek, utána megejthetik az átköltözést. Addig viszont a plüssfigurák olvasócsalogatóként szolgálnak az ideiglenes helyükön.