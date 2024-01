Gecse Árpád (1990-1999.) festőművészre, szobrászra emlékeztek halálának 25. évfordulóján szülőfalujában, Alattyánon.

A közösségi házban tartott rendezvényt a helyi általános iskola diákjainak zenés, verses műsora vezette fel, majd Kisbalázs Gáborné, a Gecse Árpád Helytörténeti Kör vezetője méltatta a művész munkásságát, aki élete végéig Alattyánon élt és dolgozott.

– A Budapesti Képzőművészeti Főiskola elvégzése után hosszabb tanulmányúton járt Olaszországban és Ausztriában. 1927-től tagja lett a Szolnoki Művésztelepnek, ettől kezdve szerepelt kiállításokon is, a Műcsarnokban, a Nemzeti Szalonban, az Ernst Múzeumban mutatta be alkotásait, de művei megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Galériában is. A főiskola után rendszeresen a Jászapáti Művésztelepen dolgozott Bosznay István és Vágó Pál tanítványaként. Örökre hű maradt szülőföldjéhez, talán ezért is nevezték a Jászság festőjének. Műveivel emléket állított az alföldi tájnak, az egyszerű embernek, a paraszti életformának, a mindennapok pillanatainak, az ünnepeknek, az emberi élet boldog és szomorú pillanatainak – ezekkel a szavakkal emlékezett a Jászság festőjére Kisbalázs Gáborné.

Az eseményen Tóth Ildikó, jegyző a Gecse Árpád életéről szóló könyvből olvasott fel megható részleteket.

A család képviseletében a művész unokája, Gecse Árpád osztott meg kedves történeteket, gyerekkori emlékeket nagyapjáról. Huszár Arnold polgármester zárszavával ért véget a rendezvény, aki elmondta, hogy jövőre méltó megemlékezéssel készülnek Gecse Árpád születésének 125. évfordulójára.