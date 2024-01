Január 19-én emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról a Petőfi Művelődési Házban.

– Elsőként Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Érsekné Kácsor Edina, Jászárokszállás tanulóifjúságáért címmel kitüntetett mesterpedagógus mondott ünnepi beszédet – számolt be az eseményről közösségi oldalán a Petőfi Művelődési Ház. A rendezvényen Kiss Gábor regnáló jászkapitány is megosztotta gondolatait, majd a Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium diákjai „A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!” című irodalmi, zenés műsort mutatták be.

Görbe Alexandra, Barcsay-díjas festőművész Természet arcai című kiállítását Kerekné Mihalik Judit művésztanár nyitotta meg és ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.