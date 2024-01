Táncházi programsorozat indult Zagyvarékason. A lakosságnak csütörtök estére hirdették meg az első ilyen jellegű foglalkozást, ahol a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében gyakorolhatták a tánclépéseket az érdeklődők. Tehették mindezt ingyenesen és gyakorlott oktatók útmutatásával. A táncok tanítását Nagy Bernadett és Sipos Balázs, a Tisza Táncegyüttes tagjai vállalták.

– Meglepően sokan eljöttek az első foglalkozásra, nem is számítottunk ekkora érdeklődésre. Már csak azért sem, mert elég intenzíven esett az eső is – árulta el Rózsa Ibolya igazgató. Azt is elmondta, gyerekektől kezdve a középkorúakon át a nyugdíjasokig minden korosztály képviselte magát.

– Voltak egészen tehetséges résztvevők és kevésbé ügyesek is, ilyen szempontból is vegyes a társaság – osztotta meg tapasztalatait Nagy Bernadett. – De az a jó, hogy ez a készség fejleszthető. Az első alkalommal moldvai táncokat tanultak. A társaság lelkes volt és mindenki jól érezte magát, ami nagyon fontos.

A művelődési házban a továbbiakban minden hónapban egy szerdai estén tartanak táncházat, februárban 21-én.

Ám nemcsak itt, hanem a Damjanich János Általános Iskolában is (újra) beindult a néptánc foglalkozás a két oktatóval. A diákok heti két alkalommal gyakorolhatnak.

Sipos Balázstól megtudtuk, az alsósok nagyon lelkesek, a felső tagozatosak már valamivel kevésbé, de motiválni kell őket és akkor ők is kellő odaadással tanulják a különböző tánclépéseket.