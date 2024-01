– Nagyon örültünk, amikor megkeresett bennünket Farkas Gábor Farkas könyvtörténész, aki ennek a fac simile (hasonmás – a szerk.) kötetnek a szerkesztője – beszélt a hazánk történetét megelevenítő munka másolatpéldányáról a Verseghy Ferenc Könyvtár kommunikációs munkatársa. Vona-Gődér Krisztina elmondta, az eredeti kiadvány nyomtatásának jubileumára korábban 550 másolatot adtak ki.

– Az újrakiadásnál még arra is figyeltek a két kötetes ritkaság esetében, hogy a lapok textúrája és a vastagsága is olyan legyen, mint az eredetinek. 1973-ban már lemásolták a Budai krónikát, de az nem volt ennyire különleges. Ez persze érthető is, hiszen a technológia azóta sokat fejlődött. Egyébként ez a másolatkötet megtalálható az olvasótermünkben, így össze lehet hasonlítani a mostanival – tudtuk meg.

Vona-Gődér Krisztina arról is szót ejtett, hogy az első emeleti tárlóban őrzik a könyvet, ahonnan kivehető, a könyvtárosuk segítségével bárki megtekintheti. A kölcsönzésre azonban nincs lehetőség. Mint kiderült, az eredeti krónika Hess András nyomdász alkotása, mely 1473 pünkösdjén készült el. Páratlan értékét elsősorban az adja, hogy ez az első Magyarországon nyomtatott könyv, amelyből annak idején 250 példányt nyomtattak.

– A magyarok történetével foglalkozó munkára a 15. században nem csupán Magyarországon volt igény, hanem Európa számos országában érdeklődtek iránta. Egyediségét kiválóan tükrözi, hogy hazánkban csupán két eredetije maradt fenn – tájékoztatott a szakember.

Vona-Gődér Krisztina másolatkötetük további sorsával kapcsolatban kiemelte: a történelmi műfajok rendkívül népszerűek az intézményben, ezért rendre e témát érintő előadásokat is napirendre vesznek.

– Külön érdekesség, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár által felajánlott alkotás életre hívásához komoly laboratóriumi munkára volt szükség, hogy az megtévesztésig hasonlítson az eredetire. Végül egy igazi mestermunka született. Az sem elhanyagolható fejlemény, hogy hosszú éveket felölelő kutatómunka előzte meg a kiadást. Az Országos Széchenyi Könyvtár létrehozott továbbá egy honlapot, ahol minden megtalálható a Budai krónikáról, sőt, egy hangoskönyvet is készítettek belőle. Én magam már át is tekintettem, és nyugodtan mondhatom, különleges élmény volt – összegezte szavait a bibliotéka munkatársa.