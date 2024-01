– Györe Pál kiemelkedő és meghatározó személyisége volt településünknek. Lokálpatriótaként fontosnak tartotta, hogy ne csupán Abony múltját ápoljuk, hanem foglalkozott a város jelenével és jövőjével egyaránt – kezdte mondandóját az Abonyi Értéktár Bizottság tagja.

Jandácsik Pál hozzátette: a helytörténész egyik legfontosabb intézkedéseként megalapította a falumúzeumot, melynek igazgatói tisztét egészen 2005-ig töltötte be. Az intézmény 1967-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.

Györe Pál az épület falai között gyűjtőtevékenységet végzett. Ez nem csak azt jelentette, hogy összegyűjtötte a különféle tárgyi anyagokat, hanem azt is, hogy lejegyezte, milyen események történtek a településen. Ezáltal számos történést is megőrzött az utókornak

– emelte ki a művelődési ház munkatársa.

Mint megtudtuk, az abonyi falumúzeum gyűjtőköre rendkívül sokszínű. Az ikonikus tárgyak főként a jószágtartáshoz, a hagyományos szobákhoz, a régi kamrabelsőkhöz, valamint a paraszti világhoz köthetők. Ebben a miliőben, a tárlatvezetések idején, Györe Pál személye rendre megkerülhetetlen.

– Minden alkalommal elmondjuk, miként jött létre az itteni gyűjtemény. A hagyományőrző rendezvények közül a Kézműves és Hagyományőrző Nap az, amely bemutatja a régi paraszti világ tárgyait. Illetve, a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából – a térségi programok kínálatából – olyan eseményeket is beviszünk a múzeumba, amelyekre korábban nem volt példa. Ilyen lesz a tavasszal megvalósuló, három részesre tervezett, családfakutatással foglalkozó program. Ezen szakértő segítségével támpontokat adunk ahhoz, hogy hogyan végezzük hatékonyan a tevékenységet. A program némiképp Györe Pálhoz is köthető, hiszen ő maga is foglalkozott családja kutatásával, sőt, meg is írta famíliája kalendáriumát, történetét – zárta gondolatait Jandácsik Pál.

Jegyzőgyakornokként kezdte pályáját Az abonyi önkormányzat közösségi oldalán is megemlékezett a városszerte ismert helytörténészről, akinek méltatásából életének fordulópontjairól is képet kaphatunk. A város díszpolgára, a Magyar Kultúra lovagja 1924. január 4-én született Abonyban. Itt végezte iskoláit, majd Szolnokon, a Felsőkereskedelmi Iskolában érettségizett. Abony községi elöljáróságán 1943-tól jegyzőgyakornokként, majd anyakönyv-vezetőként, végül a Tanácsakadémia elvégzése után vb-titkárként végezte munkáját. A falumúzeum megalapítása mellett komoly helytörténeti kutatásokat végzett. Együtt dolgozott Balogh Sándor és Temesközy István helytörténészekkel, akik rendkívül sokat tettek azért, hogy a régmúlt idők eseményei fennmaradjanak. Neki köszönhetjük a 100 éves az abonyi városháza és az Út menti keresztek Abonyban című köteteket egyaránt – összegezte posztjában a polgármesteri hivatal.

Képszöveg: Györe Pál szobránál Jandácsik Pál, az Abonyi Értéktár Bizottság tagja emlékezett a múzeumalapítóra Fotó: Nagy Balázs