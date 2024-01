Tavaly a felújítás és az energiaválság miatti intézkedések után májusban nyitott újra a Tiszaföldvár Városi Művelődési Ház. Azok a csoportok és szakkörök tagjai, akik egészen addig lelkesen jártak a különböző alkalmakra, nehezen szoktak vissza a foglalkozásokra.

Hasonlóan alakult a Népi Díszítőművészeti Kör helyzete is, akik immár ismét nagy lendülettel készülnek a hagyományos nyári kiállításukra, ahová a szokott módon a testvérklub, a bácsföldvári hímzőkör asszonyai is meghívást kapnak. Dobróka András intézményvezető elmondta, Felber Irén iparművész ötlete nyomán a tárlat egy színfolttal gazdagodik majd, a Tiszaföldváron fellelhető régi konyhai falvédőket mutatják be. A művelődési ház közösségi oldalán egy felhívást is tettek közzé: aki teheti a kiállítás idejére ajánlja fel a féltve őrzött falvédőjét. Sőt a kör tagjai is lázas munkába fogtak, hogy minél több különleges darab elkészüljön a megnyitóig.