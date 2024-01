Már hagyomány, hogy a január 22-én, a Magyar Kultúra Napján mutatják be azokat a települési értékeket, melyeket előző évben vettek fel a helyi értéktárba. Így lesz ez idén is, a programsorozat első, hétfői eseményén az érdeklődők megismerhetik az új, jelentős helyi értékeket. A Varsány Közösségi Házban a tavalyi eseményen avatták fel a „Rákóczikumokat” felvonultató Értékfalat, melyen természetesen a megbecsülésre méltó négy új különlegesség is helyet kap.