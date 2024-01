Péntek délután rendezték meg a település római katolikus egyházi „Jó Pásztor” Óvoda farsangi buliját a művelődési házban. A mulatságra sok szülő is eljött, valamint meghívták Virág József polgármestert is. A két ovis csoport táncos, dalos produkcióval is készült a jeles alkalomra. A kicsik az előadást követően bújtak a jelmezükbe, a legkülönfélébb figurákat megtestesít. A nevelők sem maradtak ki az élvezetekből: a két óvónő ördögnek, a dadusok pedig nyuszinak öltöztek.