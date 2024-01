Vállalkozó szelleműek klubok, baráti körök csapatai mérhették össze kvízben játékosságukat és tudásukat Rákóczifalván csütörtökön. A Varsány Közösségi Ház második alkalommal hirdette meg „Agykarbantartó vetélkedőjét”.

Császiné Csáti Réka igazgató elmondta, vetélkedőket évek óta rendeznek már a mobilitási héthez kapcsolódóan, azok sikere nyomán merült fel az ötlet, hogy más alkalmakkor is érdemes lenne játékos vetélkedőket tartani, ahol a résztvevők egyúttal új ismeretekkel is gazdagodhatnak. Az első őszi kvíz is pozitív fogadtatásra talált, úgy tűnt, érdemes az ilyen jellegű programokat folytatni. Most is elsősorban a falvai klubokat, egyesületeket, a közösségeket célozták meg, de bármilyen baráti társaság jelentkezhetett. Jöttek is szép számmal versenyzők, a kertbarát körtől kezdve a polgárőrökön át a karitászig a legkülönfélébb csoportokat képviselve.

A magyar kultúra napja közelsége kapcsán az igazgatónő kultúránk érdekességeit körüljáró kérdéseket állított össze, melyek a neves magyar filmektől kezdve anyanyelvünk jellegzetességein át világhírű feltalálónkig a legkülönbözőbb témaköröket felölelték.

Voltak feladványok, melyekre várható volt, hogy kevesen tudják a választ, de érdekességgel szolgálnak a résztvevőknek. Például mi az, amit mindenképpen magával visz az ember az útlevélben, ha külföldre utazik. Nem egy versenyző itt tudta csak meg, hogy a dokumentumban UV-fénnyel megvilágítva himnuszunk kottája rajzolódik ki.

Mint Császiné Csáti Réka is hangsúlyozta, itt nem a nyereményen volt a fő hangsúly, hanem az együttléten, a közös játék örömén. Ennek ellenére persze hirdettek győztest. Két csoport azonos pontszámmal végzett az élen, ők egy doboz bonbonon osztoztak, de a többi résztvevőnek is jutott egy-egy szelet csoki.

A kvíz végén még tartottak egy külön kis játékot, ahol anyanyelvünk legszebb szavát keresték. Minden csapatnak össze kellett gyűjtenie tíz-tíz szépnek ítélt szót, majd folyamatosan szűkítették a kört. Végül megszületett az eredmény: az „édesanya” szó vittel el a pálmát, azaz találták legszebbnek.