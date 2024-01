– Minden téren optimista vagyok a 2024-es esztendőt illetően, és ez a munka világára is igaz. Részben túl vagyunk a legfontosabb fejlesztéseinken, emellett örülök annak, hogy sokan láthatták már az új régészeti állandó kiállításunkat. Ezenfelül a fenntartónk most készíti elő a Szolnoki Galéria felújítására vonatkozó pályázatot. Azt mondhatom, hogy egy jó közösségben dolgozom, és úgy érzem, a jövőben is hasznos célokért tevékenykedhetünk.