– A legközelebbi rendezvényünk jövő héten pénteken lesz a jászalsószentgyörgyi községházán, ahol az egyik kollégám tart előadást Elemi csapások a Jászságban a 18. és a 19. században címmel – vázolta az idei esztendő soron következő eseményét a levéltár munkatársa. – Szabóné Maslowski Madlen hozzátette: lesznek emellett vándorkiállításaik is, a Bedekovich Lőrinc életével és munkásságával foglalkozó tárlatot például a szolnoki campusban, a Neumann János Egyetem kecskeméti campusán, valamint Jánoshidán láthatják az érdeklődők.

Legfontosabb eseményünk a levéltári napi konferenciánk, melyet minden év szeptemberében megszervezünk. Ennek előkészítése hosszas folyamat, ez a legnagyobb hallgatóságot vonzó programunk

– hangsúlyozta a szakember.

Szabóné Maslowski Madlen arra is felhívta a figyelmet, hogy szívesen fogadnak fiatalokat az intézményükben. A tavalyi év kifejezetten gazdag volt gyerekcsoportokban, táborozó diákok is eljöttek hozzájuk, és várhatóan ez az idén is így alakul majd. Tapasztalataik szerint lebilincseli a gyerekeket a levéltári raktár látványa, ahol hosszú sorokban sorakoznak az iratok, kötetek. Az egyes foglalkozásokon általában egy-egy jellegzetes forrást emelnek ki a szakértők. Köztük van egy szétlőtt besenyszögi jegyzőkönyv is, amely az iratpusztulásnak egy különleges térségi példája.

– Egy új programot is elindítottunk az idén, lényegében „házhoz visszük a levéltárat”. A hátteréről tudni kell, hogy országosan indult el a kezdeményezés, miszerint a kistelepülésekre visznek ki különböző rendezvényeket, klubfoglalkozásokat kulturális és közművelődési intézmények. Mi is így teszünk és számos érdekességgel, többek között a családfakutatás alapjainak bemutatásával várjuk az érdeklődőket. A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai által koordinált programban levéltárunk mellett a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és az Operettszínház egyaránt részt vesz – fogalmazott a vármegyei levéltár munkatársa.