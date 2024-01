Tavaly nyár óta újabb kacagtató vígjátékkal örvendezteti meg (napjainkban is) a nézőit a Szolnoki Szigligeti Színház kamaraszínpada, a Színműhely. A New York-i komédiát a fővárosi Centrál Színház – Central Park West címmel – már másfél évtizede nem képes levenni műsoráról, annyira sikeresen fut a közönségdarab a Kossuth-díjas művészek, Básti Juli, Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter, valamint a rendezői feladatokat is ellátó Puskás Tamás tolmácsolásában. Az egyfelvonásos vígjáték szolnoki „fellépése” tulajdonképpen ugyanezt a dramaturgiát vette át, hiszen a Szigligeti Színműhelyében futó remek komédiát ugyancsak Prekop Gabriella, Puskás Tamás és Baráthy György jegyzi fordítóként és átdolgozóként.

A tavalyi repertoárból a sikere miatt erre a színházi szezonra is áthozott New York-i adaptációt tehát Szolnokon sem tudták levenni a műsorról...

A Tisza-parti teátrum „szobájában” szintén mindig telt házas előadások rendezője azonban Szurdi Miklós. Akinek esze ágában sem volt újragondolni és átlényegíteni Woody Allen agyament marhaságait, ezért aztán a Színműhely New York-i komédiája is (tragi)komédia a javából. Még ha az emberi gyarlóságokon, az árulásokon, a megcsalatásokon, a lelki fájdalmakon, de még a pisztolygolyótól való meglövetésen is csak harsányan kacagni tud az ember. Abszurd nem?!

Fotó: Noltész Zoltán

Az önirónia nagymesterének legjobb korszakát idéző színpadi mű New York városában játszódik, ám hála a szerző egyéni látásmódjának, a darab a magyar közönség számára is ugyanolyan szórakoztató, mint a tengerentúliaknak. A vígjáték helyzet- és jellemkomikumokon alapszik, s noha senki nem játssza túl hétköznapi emberi szerepét, ám a darabban résztvevő öt színjátékos a ráosztott személyiségjegyeinek birtokában a keresztényi felfogásban csak a pokolban kapna helyet.

A New York-i komédia nem akar mindenáron elgondolkodtatni. Ezért aztán mély belső tartalmat ne is keressünk benne. Elég, ha beülünk egy alig másfél órás egyfelvonásos vidám, szórakoztató kikapcsolódásra a nézőtérre. Elég az is, ha csak másnap elemezzük a szereplők tulajdonságait, s megvizsgáljuk magunkat: vajon melyikőjükre is hasonlítunk a leginkább.

Radó Denise (Phyllis), Sárvári Dia (Carol), Mészáros István (Howard), Barabás Botond (Sam) és Pertics Villő (Juliet) egyaránt kitűnően, így aztán a New York-i baráti társaságból nem kitűnően mutatják be az abszurd helyzetek lehetséges megtörténtét.