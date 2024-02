A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkert részévé nyilvánította Csutak Kálmán 1848-1849-es honvédezredesnek a ceglédi Kálvária temetőben lévő sírhelyét – olvasható a február 6-ai Magyar Közlönyben. Ugyanez a határozat mások mellett a szolnoki '48-49-es tömegsírt is a nemzeti sírkert részévé nyilvánította.

Csutak Kálmán Makón született, 1820-ban. Katonai pályafutását hadapródként kezdte, és szolgált a Joseph Wenzel Radetzky olaszországi vezérkarában is, ám még fiatalon otthagyta a katonaságot, és ügyvédnek állt. A szabadságharchoz csatlakozva hadnagyként részt vett Nagyvárad megerősítésében, majd a nagyszebeni csatában, a harcokat pedig már dandárparancsnokként fejezte be. Aradon esett fogságba, előbb halálra ítélték, amit 16 évnyi sáncmunkára enyhítettek. Ennek leteltével csatlakozott Giuseppe Garibaldihoz, és részt vett az olasz egységharcokban. Végül 1891-ben, Cegléden telepedett le, ott is hunyt el, 1896-ban. Nevét ma utca őrzi a Pest vármegyei városban.