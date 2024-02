Kedd délelőtt gyűlt össze Zagyvarékas apraja-nagyja a Szabadság téren, hogy a művelődési ház régi, lepelbe bújtatott, fából és szivacsos anyagból álló bábuját hordóba állítva lángra lobbantsák.

Bár az idő meglehetősen borongós volt, mint Rózsa Ibolya, az eseményt szervező művelődési ház igazgatója humorosan megjegyezte, „megrendelték a jó időt”, így nem tartottak esőtől. Az érdeklődők sem, így a többségében gyermek résztvevők nagy számban gyűltek össze a látványosságra. Jöttek a bölcsődések, óvodások és iskolások mellett a nyugdíjas klub tagjai, illetve lakosok is. Az ifjak igazi télriasztó csinnadrattával érkeztek a térre, fazekakkal, fedőkkel, kereplővel csapva zajt.

A bábégetés különlegességét ezúttal is az adta, hogy miután a bábu a lángok martalékává lett, a résztvevők tűzre dobhatták „gondűző papírcetlijeiket” is, melyre felírták azokat a bajaikat, problémáikat, amiktől szerettek volna megszabadulni. Az óvodások télűző verset is szavaltak.