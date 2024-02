– Amikor az ember elkészít egy fotót, akkor az akkori lelkiállapota, érzése is ott van a képen. S ha ez átjön a fotót figyelőknek is, akkor a fotós mérhetetlenül boldog – szólt a megnyitó vendégeihez, s így ajánlva figyelmükbe a képeket Bali Anna. – Reméljük, mindenkihez elér az, amit szeretnénk közvetíteni a megismételhetetlen pillantok megörökítésével – reagált szavaira Bali István.

A képek tehát egyszeri pillanatokat mutatnak be, ám nagy valószínűséggel a Bali házaspár kiállítása nem lesz az. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a képekre és az alkotóikra, megtelt a tárlatnak helyet adó művészeti szalon, így nagyon elképzelhető, hogy lesz még hasonló fotókiállítás.

– A mostani képek kiválasztásában segítségemet kérte a Bali házaspár. Természetesen elsősorban azokat a fotókat válogattuk ki, melyeket ők szerették volna. De elárulom önöknek, maradt még jó néhány kiállításra érdemes alkotásuk. Úgyhogy legközelebb is találkozhatunk – tette hozzá köszöntőjében még Gavaldik Zoltán.

A fotókiállítás február 24-ig tekinthető meg.