Töretlen népszerűségnek örvend a Varga Antal által megálmodott és 2007-ben életre hívott jótékonysági est. Ezt jelzi, hogy február első szombatján újra zsúfolásig megtelt a jánoshidai tornaterem, több százan vettek részt a nemes célt támogató rendezvényen. A vendégeket Kajos Kálmán énekes, zenész hangulatos „minikoncertje” fogadta, majd Szabó Péter és Liptákné Drávucz Katalin műsorvezető köszöntője és Jánoshida himnusza vezette fel az estet.

– Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy ismét együtt lehetünk, 2007 óta immár tizenhetedik alkalommal. Amikor Varga Antal megrendezte az első jótékonysági estet, még jóval szerényebb keretek között, de már akkor is nagy sikerrel zárult – idézte fel a kezdeteket Szabó Péter. A kezdeményezés célja azóta is változatlan: évről évre teret adni a jánoshidai művészeknek, szórakozási lehetőséget biztosítani a település és a Jászság lakóinak, valamint a bevétel egy részét jótékonysági célokra fordítani. A jánoshidaiak példás összefogásnak köszönhetően épült meg a szabadtéri színpad, újult meg az első és második világháborús emlékmű a településen, valamint az elmúlt tizenhét évben tizenkét rászoruló helyi lakost támogattak.

A rendezvény nyitányaként Eszes Béla polgármester és Menyhártné Sziráki Anna alpolgármester egy-egy festménnyel köszöntötte Varga Antalt, aki az „Ez a hely a tiéd” Egyesület felterjesztésére február elsején Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Díjat vehetett át Szolnokon. Egyéni ötletével, a Jánoshidai Előadók Jótékonysági Estjével egy fontos hagyományt, a közadakozás szokását élesztette újjá a településen. A díjazott meghatódva fogadta a kedves, elismerő szavakat, köszöntője után a helyi előadók színvonalas előadásokkal szórakoztatták a közönséget.

Az est díszvendégeként Kiss Gábor regnáló jászkapitány Imolya Patrícia sorait idézve mutatott rá az önzetlen segítségnyújtás jelentőségére és erőt kívánt a rendezőnek a folytatáshoz: „Ha valakinek segítségre van szüksége, ott szeretnék lenni. Minden földön fekvő embert fel kell valakinek emelnie, függetlenül attól, hogyan került oda. És én boldog vagyok, ha egyet-egyet nekem sikerül felemelnem.”

Együtt nótázott a vendégsereg Tarnai Kiss Lászlóval

A helyi fellépők sorában elsőként Eszes Hunor mutatkozott be, aki Rod Morgenstein Dusk című gyakorlatát adta elő dobon. Vers mindenkinek címmel Szilágyi Istvánné verseit meglepetésként Czibak Ilona szavalta el, de természetesen Szilágyi Istvánné is szót kapott az esten, lélekemelő költeményével örvendeztette meg a közönséget. Kajos Gábor, az „Ez a hely a tiéd” Egyesület elnöke, a Hang versek megálmodója saját szerzeményét mutatta be zongorán, Ady Endre és Tóth Árpád egy-egy versének kíséretében.

A Czibak Ottó és Zombori József humorpáros Hacsek és Sajó vicces történeteivel szórakoztatta a közönséget. Az est folyamán fellépett a Jánoshidai Aranytorkú Férfikar, a Hidi Népdalkör, Sztruhala József magyarnóta és dalénekes, Varga Antal füttymester és Vízi László. A jótékonysági rendezvény sztárvendége Tarnai Kiss László, a Dankó Rádió alapítója, művészeti vezetője volt, aki jól ismert nótákkal, örökzöld melódiákkal érkezett Jánoshidára. Műsorát humorral szőtte át, meglepetésként pedig fia, Tarnai Marcell is énekelt. Az est végén a közönség önfeledten énekelte együtt az előadókkal a Szeressük egymást gyerekek című Seress Rezső slágert, hisz jól tudják: a szív a legszebb kincs…