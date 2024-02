Megalapításának 150. évfordulóját ünnepli a Jász Múzeum, ezért idei rendezvényei e jeles jubileum jegyében telnek.

A Zenés Múzeumi Esték 2024-es programsorozatát Kispál Berta verses, dalos előadói estje nyitotta. A Lehel Vezér Gimnázium 9. osztályos tanulója 10 évig néptáncolt a Viganó Alapfokú Művészeti Iskolában. A Palotásy János Zeneiskolában már 11 éve zongorázik, számos versenyen megmérettette magát, 2020-ban egy nemzetközi zongorafesztiválon különdíjat nyert. A versmondásban is sikerrel szerepelt városi, térségi, vármegyei, országos és nemzetközi versenyeken. Tagja a Magyar Versmondók Egyesületének, szakmai mentora Luffer Imre. Színitanodában is tanult, az utóbbi időben egy magánszínház legfiatalabb tagjaként különböző darabokban játszik. Mindezeken túl a tehetséges fiatal szinkronszerepeket is vállal. Örömmel vesz részt a Jászság kulturális életében.