Kalotaszegi motívumok, faragott székelykapu. Nem mindennapi látvány fogadja azokat, akik a kunszentmártoni Újvilág utca felé veszik az irányt.

Eszteró Endre kunszentmártoni házát folyamatosan csinosítja, a faragott díszeket Kalotaszeg ihleti

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

Mesés világ tárult elém, ahogy az Irányi utcai sarokhoz értem, autóval lelassítva pillantottam be az udvarra. Kétség sem fért hozzá, hogy megérkeztem. Néhány percig csak ámulattal figyeltem az ablak környékének fa faragott díszeit és a míves székely kaput, mielőtt Eszteró Endre, a ház tulajdonosa beljebb hívott. Nem is fecsérelte a szót, egyből körbevezetett, először a korábban kovácsműhelyként működő udvari épületet mutatta meg. Gyorsan hozzá is tette itt leginkább csak a szerszámait tárolja, legszívesebben az udvaron dolgozik, szereti a természetet és a népi kultúrát, kedvelt tájegysége Kalotaszeg.

– Kiviszem a kis zenedobozt és abból a népzene szól, miközben dolgozok – mesélte a munka körülményeiről.

Endre nem asztalos, de még ezermesternek sem mondja magát, ám megcsinál mindent, amit csak kitalál. Eredetileg Csongrádon lakott, húsz évig néptáncolt.

Magamnak készítettem a sarutól kezdve mindent, szeretem a kézimunkát, kikapcsol és megnyugtat, ha például fával dolgozhatok

– mondta.

Az udvaron keresztülhaladva egy diófából faragott férfi arc morcosan figyelte lépteinket, mint megtudtam, ez volt az egyik első munkája, egy önarckép. Amikor tizenkét évvel ezelőtt letelepült Kunszentmártonban, a kerítés volt az első, amit elkészített, illetve a nagykapu, de nem az, ami most fogadott. A nyitott gangos parasztházban hullott a vakolat, az üvegfallal szegélyezett folyosót is újratervezte azóta.

Belépve a konyhába, a páraelszívón egy furulyázó juhász szobrán akadt meg a tekintetem. A dísz utalt arra, hogy Endre igencsak kedveli a birkapörköltet. A szobák bútorait maga készítette, amit tudott restaurált.

– Bolhapiacon vettem, darabokra szedtem szét, és utána építettem össze. Igazából nem is ilyen volt, de nekem erre volt szükségem – magyarázta.