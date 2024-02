Elindult a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületének idei kézműves foglalkozás-sorozata. A szolnoki Móra Közösségi Térben minden hónapban várják az érdeklődőket különféle alkotómunkára, Kissné Kérdő Gabriella vezetésével.

Szerdán már húsvéti hangulatban alkottak, mű- és főtt tojások és legkülönfélébb dekorációs anyagok felhasználásával.

A tojásokat akrillal befestették, egy részüket füleket, szemeket ráapplikálva, filccel szájat rajzolva nyuszivá alakítottak, a többit csipkével, szalagokkal, csillogó színes kövekkel díszítettek.

Tapintással sok minden megoldható, így aliglátó, sőt teljesen vak résztvevő is vállalkozott az alkotómunkára.

– Nagyon imádom az ilyen kézműves tevékenységet – árulta el a vak Szigeti Henriett. – Húsvéti tojást még most készítek először, de régebbi egyesületi textilszobrász foglalkozásokon részt vettem, a szobám falát is az ott készült képek díszítik. Annak idején az iskolában pedig agyagozni jártam, azt is nagyon szerettem.

Henriettet elkísérte édesanyja is, aki segítségére volt a különböző műveletekben, kezébe adta a kellékeket. Így végül sikerült is megalkotni két tojásnyuszit és két színes, csipkével dekorált hímes tojást.