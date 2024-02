Mi szebbet is adhatnánk szerelmünknek ajándékba, mint pár magyar költő tollából fakadó, szívből szóló szerelmes sort? A Verspatika - avagy megírt versek recept nélkül! című tiszafüredi felhívás idén is megvalósul a Kovács Pál Művelődési Központ szervezésében. A házasság hete és a Valentin nap kapcsán, a minden évben oly’ népszerűvé vált eseményen számtalan megindító szerelmes költemény és vers közül választhatnak. A rendezvény február 14-én ezúttal is Tiszafüred főterén lesz elérhető reggel kilenctől délután ötig.