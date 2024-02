Gyerekek is kipróbálhatták a sertés feldolgozásának munkafolyamatait szombaton a Nagy Lajos Faluháznál. A Tiszasülyért Egyesület immár negyedik alkalommal rendezte meg a községi disznótort kolbásztöltő versennyel egybekötve.

Az érdeklődőket fél héttől várták a hagyományőrző eseményre a faluházhoz. A korán kelők a perzselés műveletétől kezdve követhették végig a „röfi” átalakulását ínycsiklandó finomságokká.

A kisebbek is gyorsan elsajátították a kolbásztöltés tudományát

Forrás: Beküldött fotó

Készült sült vér, kolbász, hurka és tepertő is. Demjén Imre, az egyesület elnöke elmondta, előzőleg a helyi általános iskolában tanulókat is meghívták az eseményre, sokan ugyanis otthon sem látnak disznótort, annak ellenére, hogy faluhelyen élnek.

Érkeztek is gyerekek, akik nagyon élvezték, hogy nemcsak nézelődni lehetett, hanem bevonták őket a tennivalókba is, a hús darabolásától kezdve a hurka, kolbász töltéséig. Volt olyan kisgyermek, aki édesapjától már elsajátította a feldolgozás lépéseit, ő a többieket is tanította, mit, hogyan kell csinálni. A gyerekek egyébként a faluháznál lévő népi játékokkal is szórakozhattak.

A kolbásztöltő versenyre öt társaság nevezett be, a három sülyi mellett egy nagykörűi társaság és a kőteleki tűzoltók csapata is megmérette magát.

Előző nap lehetett leadni a három kategóriában meghirdetett fánksütő versenyre az édes finomságokat, melynek szintén a toros rendezvényen hirdették ki az eredményét. Az első helyezettek az egyesület két hét múlva tartandó vacsorás farsangi báljára is nyertek belépőt.

A torra egyébként még Szolnokról is ellátogattak hozzájuk érdeklődők, akik interneten értesültek az eseményről. Kíváncsian követték a műveleteket és a településről is érdeklődtek.

Már korán reggel perzselni kezdték a disznót a sülyi férfiak

Forrás: Beküldött fotó

– Az ilyen rendezvénynek az is jó, hogy alkalmat ad arra, hogy a régi ismerősök találkozzanak, kicsit elbeszélgessenek, hiszen nem mindenki szeret kocsmába járni – emelte ki Demjén Imre. – most is sokan voltak, akik nem kora reggeltől délutánig voltak jelen, csak betértek napközben, nézelődtek néhány óráig, megkóstolták az elkészült ételt, elbeszélgettek a többiekkel.