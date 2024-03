Csütörtökön már délelőtt nagy volt a jövés-menés a szolnoki Szigligeti Színházban. Izgatott diákok hada nyüzsgött a színház környékén, kézről-kézre jártak a jelmezek, színpadi kellékek. Ezek mindegyike elő is került aztán este, a jelmezeket is felöltötték, a fiatalok ugyanis a 2024-es Ádámok és Évák csütörtökön megrendezett színházi vetélkedésének fellépői voltak. Az izgatottság sem véletlen, a tanulók és tanáraik hónapokig tartó, iskola melletti felkészütése előzte meg a csütörtöki produkciókat.

Az előadások sorát a magiszteres diákok nyitották

Fotó: Mézáros János

Idén előre sejthető volt, hogy színes repertoárral állnak majd elő az általános és középiskolai színpadi versengés résztvevői, hiszen témául Karinthy Frigyest kapták, mégpedig szabad feldolgozásban.

Mindez pedig be is bizonyosodott, amint felgördült a függöny. A Magiszter diákjainak előszava után a Hajnóczy Gimnázium tanulói bemutatták, mi történt volna, ha Karinthy agyműtétje után a százholdas pagonyban ébred. A Tiszaparti Római Katolikus Általános iskola lendületes Röhög az egész osztály-feldolgozása után a Szolnoki Kreatív Technikum és Szakközépiskola karakteres stílusban adta elő a Műfordítást, hogy aztán a Tiszaparti Gimnázium ugyancsak humoros, egyben gondolatébresztő darabja következzék, a Röntgenország. A szünet előtti etapba még a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének komikus produkciója, A doktor is bácsi fért be, amely nem csak társadalmi üzenete révén nyerte el a közönség tetszését.