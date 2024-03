– Szóljon Jimi Hendrix! – hangzott a felszólítás hétfőn, az abonyi művházban. És szólt is Jimi Hendrix, méghozzá élőben!

A Házhoz megy a Zenede koncertbe oltott zenetörténeti előadást tartott Abonyban

Fotó: Facebook.com / Abony város hivatalos oldala

Aki a felszólítást tette, az nem volt más, mint Bordás József Artisjus-díjas zeneszerző, a Házhoz megye a Zenede alapítója – ez az a misszió, amelynek célja a gyerekek zenetanulásra nevelése a 20. századi könnyűzenei fejlődés bemutatásával. A zene pedig azoknak az abonyi iskolásoknak szólt, akik részt vettek a Házhoz megye a Zenede városi állomásán, amelyet az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhelyen tartottak.

Mi tagadás, a fiatalok nem bírták ülve a bemutatót. De nem is kellett. És hát hogyan is bírták volna, hiszen a program koncertbe oltott történelemóraként vezette végig a diákokat a könnyűzene históriáján. A művház színpadjára lépő előadók zenészek voltak, akik miután elmagyarázták egy-egy zenei kor legfontosabb tudnivalóit, felkapták hangszereiket, és a felgyúló koncertfények között elő is adták azt, amiről frissében beszéltek.

Így az abonyi diákok a blues, swing, beat, soul, rock, pop zenei stílusok nemzetközi és hazai kiválóságainak műveit hallhatták. Felcsendült többek között a már említett Jimi Hendrix, a Deep Purple, vagy épp a P. Mobil.

A koncertbe torkolló törióra valódi zenei élménnyel szolgált a fiataloknak, de ez is volt a program célja. Mint az erről szóló városházi tájékoztatóban olvasható, a Petőfi Kulturális Programban megvalósuló Házhoz megy a Zenede a felnövekvő generációnak szeretne ablakot nyitni a zene sokszínűségére, ösztönözni a gyermekeket a hangszeren való tanulásra az élő zene fennmaradása, a playback-mentes muzsikálás reményében.

Az előadás végén a gyerekek ki is próbálhatták az aulában a dobokat, gitárokat, basszusgitárokat és a digitális zongorákat.