Jászsági művészek Thália szekerén címmel jelent meg a Jász Múzeum legújabb könyve, melyet március 21-én mutattak be az érdeklődőknek.

Kókai Magdolna(balról jobbra), Kóródi Anikó és Hortiné Dr. Bathó Edit mutatta be a hét művész életéről szóló kötetet a Jász Múzeumban

Fotó: Pesti József

A kötet szerzői, Hortiné Dr. Bathó Edit etnográfus, nyugalmazott múzeumigazgató, Kókai Magdolna néprajzos muzeológus és Kóródi Anikó operaénekes a Jászságból indult hét művész életét, munkásságát dolgozták fel. Déryné Széppataki Róza, Kőszeghy Alajos, Pethes Imre, Küry Klára, Kaszab Anna, Székely Mihály és Görbe János izgalmas élettörténete szerepel a Jász Múzeum 2022-ben megnyílt Jászsági művészek Thália szekerén című időszaki kiállításában, mely elsőként mutatja be a hét művészt, akik meghatározó szerepet játszottak a magyar színjátszásban. Az interaktív tárlathoz számos prózai és zenei előadás, múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódott. Az ismeretátadást szolgálja a fotókkal, korabeli dokumentumokkal illusztrált kiadvány is, mely még részletesebben mutatja be a jászsági színészlegendák pályafutását és bepillantást enged a magyar színjátszás és színház világába.