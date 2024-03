A 20 éves évfordulóra dr. S. Kovács Ilona és Gál Andrásné szerkesztésében most jelent meg „Alkotó kezek” címmel egy könyv, melynek a március 22-én 16 órakor lesz a bemutatója az Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtárban.

Mint dr. S. Kovács Ilona etnográfustól, egyesületi elnöktől megtudtuk, a kötet az egyesület történetét, tevékenységét mutatja be, de az elhunyt és jelenlegi tagjaik életútja is olvasható benne. Húsz év alatt átalakult a tagság, sokak számára a népi kézműves tevékenység csak a szabad idő tartalmas kitöltését jelenti. Az egyesület célja azonban továbbra is a Nagykunság gazdag népművészeti örökségéből merítve gyarapítani és egyedivé tenni a mai tárgy kultúránkat.