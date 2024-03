Várhatóan május közepétől méltó környezetében már bárki megcsodálhatja azt az 1775-ben készült Nepomuki Szent Jánosból, a kis Jézusból és Szűz Máriából álló, országosan is egyedülálló szoborkompozíciót, melyet 2022-ben újított fel aprólékos munkával Egri Hunor okleveles kőszobrász-restaurátor művész. Addig a 4-es főút másik oldalán, egy leromlott állapotú védőépület alatt állt. A szobor ideiglenesen a szapárfalui katolikus templom előtti téren kap helyet, ahol már készül az új védőépület.

A Nepomuki Szent Jánosból, a kis Jézusból és a központi alakból, Szűz Máriából álló szoborcsoportot védő ideiglenes épület egy része már elkészült – mutatta a helyszínen Nardai Dániel projektmenedzser

Fotó: Mészáros János

– Körülbelül 35 fát ültettünk el parkosítás céljából, hiszen nem csak a védőépület kialakítása a cél, hanem az is, hogy a területnek funkciót adjunk. Úgy gondoltuk, hogy egy jóléti parkerdőt hoznánk itt létre, így egy járdát is építünk majd, kiépítjük a díszkivilágítást a közvilágítás részeként, valamint kamerákat is telepítünk majd a területre – tájékoztatott Tatár László polgármester. Mint elmondta, a beruházás magánszemélyek, az önkormányzat és a katolikus egyház összefogásával valósul meg.