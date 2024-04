A jászárokszállási kötődésű Görbe Alexandra a középiskola elvégzése után, 2011-ben jelentkezett az Óbudai Szakképző Iskola festőművész szakára, ahol Baksai József és Horváth Dániel voltak a mesterei.

A Barcsay-díjas alkotó ezúttal Jászberényben mutatkozott be

Fotó: Pesti József

2020-ban festőművész szakon végzett a Pécsi Tudományegyetemen Valkó László és Bullás József mesterek tanítványaként. Két évvel később megszerezte a festőművész-tanár diplomát is. Jelenleg Budapesten él, a XIX. kerületi Reménység Katolikus Általános Iskolában művésztanárként dolgozik. Eddigi pályája során több egyéni és csoportos kiállításon mutatkozott be közönségének, művésztelepeken is aktívan részt vesz.

A megnyitón dr. Radoszáv Miklós, az alapítvány operatív igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd Koncz Gábor festőművész mutatta be az olajjal festett, aprólékosan kidolgozott képeket, melyekben felfedezhetjük a lélek mélységeit és a természet jelenségeit. A tárlat május 10-ig tekinthető meg.