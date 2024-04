Idén immár 13. alkalommal hirdette meg a „Fények vakondja” elnevezésű irodalmi pályázatát az esélyegyenlőség jegyében a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete, valamint a Fényforrás Alapítvány. Az országos versenyre vak és ép látásúak egyaránt nevezhették novellájukkal. Az idei verseny témájának a hálát választották.

Nagy érdeklődés kísérte az idei pályázatot és a díjátadó rendezvény is

Fotó: Kovács Berta

Az egyesület e pályázattal Kerekes Géza hajdani tag emlékét őrzi, akitől a verseny elnevezése is származik.

A vállalkozó szelleműek március 17-ig küldhették be a jeligével ellátott írásaikat, fejenként maximum hármat. A pályázatot ezúttal is Lukács Ágota, az egyesület egyik teljesen vak munkatársa menedzselte.

Olvasnivalóból most sem szenvedtek hiányt a bírák: 87 alkotó összesen 127 novelláját kellett értékelniük. A zsűrizést az egyesület korábbi elnöke, dr. Baranyi Imréné, a sokféle tevékenységéről ismert Demény István, Hajdúné Árkosi Erika a könyvtár munkatársa, Erdősné Onda Marica amatőr író, Kerekes Géza unokája, valamint Pesti Balázs magyar szakos tanár végezte.

A győzteseket hagyományosan a költészet napja környéki rendezvényen hirdetik ki. A csütörtöki eredményhirdetésnek ezúttal is a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény adott helyet. A díjátadón a Szolnoki Népdalkör és a Sodrás Népzenei Kisegyüttes gondoskodott zenei műsorról.

A szervezők, az önkormányzat felé tett vállalásukhoz híven, a Szolnoki csata 175. évfordulójáról is megemlékeztek, korabeli öltözékeket bemutatva. Néhányan magukra is öltötték a ruhákat, többek között a műsor moderátori szerepét magára vállaló tevékenykedő Őszi Anna Mária is, Zoltán fiával egyetemben.

A rendezvényen jelen volt Szalay Ferenc polgármester is, aki megjegyezte, ha már a hála volt a pályázat mottója, ő is hálás szívvel gondol azokra, akik segítenek az olyanoknak, akik életét a különböző problémák nehezítik. A fogyatékkal élőket a város is igyekszik sokféle módon segíteni.

Pesti Zoltánné elnök köszöntőjében elmondta, jó érzés a díjátadón ismerős arcokat látni, sokan a kezdetektől, van , aki első alkalomtól kezdve részt vesz a pályázaton. Beszélt arról is, hogy az elmúlt 12 év pályázati anyagából „Best of Fények vakondja” címmel egy hangoskönyv antológiát állítottak össze, mely a későbbiekben hangos könyvtárban is elérhető lesz. Beharangozta azt is, hogy a közeljövőben átadják a szolnoki közösségi kertben kialakított mezítlábas sétányukat.