Az eseményen Molnár László, a Varga Katalin Gimnázium igazgatója osztotta meg gondolatait a nagyszerű szerző, valamint a színjátszás kapcsán.

A Shakespeare - fesztiválon gyakran modern köntösbe bújtatják a drámaíró műveit

Fotó: Nagy Balázs

– Shakespeare munkája valóban egyetemes, a diákság pedig nagyon érzékeny az igazságra. Ezért ezzel kapcsolatban szeretnék idézni a drámaírótól, útravalóul a résztvevőknek: az igazság egy, akárhogy számítjuk – mondta az igazgató. Az intézményvezető külön köszönetet mondott azért, hogy messziről is érkeztek színjátszók, ugyanis érkeztek csoportok Tiszafüredről, Debrecenből és Sárospatakról is. Diana Senechal főszervező kiemelte, bár egykor a koronavírus helyzet miatt kétszer is el kellett halasztani a fesztivált, hatalmas öröm számukra, hogy azóta ez már a harmadik rendezvényük.

Minden évben egyre izgalmasabbá válik, konkrét téma soha nincs, a gyerekek változatosan és kreatívan oldják meg egy-egy Shakespeare-i jelenet feldolgozását

– részletezte az angol nyelvi lektor. Hozzátette, a produkciókat szakmai zsűri értékeli, a legjobb előadásokat díjakkal jutalmazzák.

– Polgár Kristóf költő, színész figyeli a színpadi játékot. Dr. habil. Pikli Natália egyetemi docens, a Magyar Shakespeare Bizottság egyik alapító tagja pedig minden mást, ami a drámaíróhoz és műveihez kötődik – tájékoztatott a Varga Katalin Gimnázium tanára, aki maga is részt vett az egyik dráma csoport felkészítésében.

Az előtérben két vargás diák mesélt a programmal kapcsolatos érzéseiről.

A Macbethet adjuk elő, Lady Macbeth szemszögéből, én vagyok a hadvezér

– kezdte Nagykovácsi Zalán, tizenegyedik évfolyamos tanuló. A fiatalember hozzátette, nagyon sok munkát fektettek a darabba, igyekeznek mindent beleadni és bíznak abban, hogy a munkának meglesz a gyümölcse.

– Nagyon jó, hogy vegyes évfolyamokról vagyunk, mindenkinek élményt jelent ez a lehetőség. Bár nekem személy szerint a színészkedéssel nincs tervem a jövőben, de szívesen választanék a színházhoz kötődő hivatást – árulta el Nagykovácsi Zalán.

Másik szereplőtársa szintén örömmel mesélt a darabról. Gajdos Ádám kilencedik évfolyamon, informatika szakon tanul.

– Jó, hogy itt kicsit a művészi vénámat is megélhetem, a hírnököt alakítom. Illik hozzám ez a szerep, nagyon jól érzem magam benne – részletezte a fiatalember.

Nemcsak a játék volt a lényeg

A fesztiválhoz kötődően további helyszíneken, egyebek mellett a Verseghy Ferenc Könyvtárban is készültek pénteken programokkal a fiataloknak.

– A Verseghy teremben dr. habil. Pikli Natália tart előadást a munkásságról. Emellett workshopokon is részt vehetnek a fiatalok a könyvtár, illetve a Varga Katalin Gimnázium épületében. Természetesen valamilyen módon minden Shakespeare-ről szól – részletezte dr. Korpásné Cserfalvi Katalin, a könyvtár ifjúsági részlegének vezetője.