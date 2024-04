Szoljon podcast 1 órája

A szép, igényes beszédnek minden korban helye van – vallja Venczelné Polgár Anna

Egykor Illyés Gyula is tippeket adott neki és hallgatótársainak, hogyan feleljenek Kozmutza Flóra vizsgáin. Generációk sorát tanította szép beszédre, szavalásra, színpadi, rádiós, valamint televíziós szereplésre. Munkájára mindig is hivatásként tekintett Venczelné Polgár Anna. A szolnoki beszédtechnika tanár életútja, találkozásai, történetei egyértelműen megmutatják: szépen beszélni érdemes és a mai kor emberéneki is igénye van rá.

József Attila egykori szerelmének, Kozmutza Flórának, valamint Montágh Imrének is tanítványa volt az egyetemen, több, mint ötven évet töltött a katedrán, tévéseket, rádiósokat, színészeket tanított beszélni Venczelné Polgár Anna. Életútjában mindig meghatározó szerepet töltött be a szereplés, a megnyilvánulás, a szép beszéd, sokakat megtanított a légzés, mozgás, beszéd mesterhármasára. Venczelné Polgár Annával (balra) munkatársunk, Kocsis-Szabó Lilla Laura beszélgetett

Fotó: Szoljon.hu A szavalások és szereplések pedig a mai napig meghatározó részhez jutnak a mindennapjaiban. Életéről, szeretett hivatásáról mesélt, emellett egy gyönyörű szavalattal zárta a beszélgetést, Áprily Lajos, „Március” című üde költeményével. A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.

