Teljesen megtelt a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár színházterme hétfőn. A Csavar Színház „Dorottya” című előadását láthatták az érdeklődők. A műsort megtekintették a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola 5-8- osztályos diákjai is, de az idősebb korosztályból is sok helybélit érdekelt a színielőadás. Gyerekek-felnőttek egyaránt élvezték az interaktív műsort, az előadók ugyanis a közönséget is bevonták a produkcióba, volt, akiket meg is táncoltattak.

Megtelt a rékasi művelődési ház színházterme

Forrás: Beküldött fotó

Az előadás a Déryné Program révén valósult meg.

E program célkitűzése, hogy magas minőségű, színvonalas színházi produkciókat juttasson el az ország minél több településére, különös tekintettel azokra a helyekre, ahol az ott élők eddig hiányt szenvedtek a magas kultúra terén.

Úgy tűnik, Zagyvarékason is van igény a színvonalas és egyben szórakoztató produkciókra.