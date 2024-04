– Itt pedig gyöngyből készült ékszerek és kiegészítők láthatóak, nemcsak kalotaszegi mintával, hanem sárközivel is. A bútorfestők munkái is megjelennek, például fűszertartók, sótartók, ékszerdobozok, ékszerek, tükör. És van még egy mézeskalácsos vitrinünk, valamint csuhéból és szalmából font tárgyaink – mutatta az elnök a szemet gyönyörködtető munkákat.

Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesületet 2004-ben kézművesek alapították meg Törökszentmiklóson, ma már 32 állandó taggal működnek.

– Jelenlegi tagjaink a kézművesség számtalan ágával foglalkoznak, például csipkeveréssel, hímzéssel, szövéssel, nemezeléssel, fajáték készítéssel, babakészítéssel, mézeskalács sütéssel, népi ékszerkészítéssel, gyertyamártással, szalmafonással és faművességgel, de, már megalakulásunk után csatlakoztak hozzánk néptáncot szerető és mívelő emberek is. Fő célunknak tekintjük a magyar népi és kézműves hagyományok, tevékenységek, magyar tánchagyományok felkutatását, megismertetését, megszerettetését, közművelődési tevékenységek szervezését. Ezt az is segíti, hogy népi iparművészeink többsége pedagógus, de van közöttünk közművelődési szakember, művelődésszervező is, így tudjuk garantálni oktatásunk, foglalkozásaink színvonalát és rendezvényeink sikerességét – mutatta be az egyesület munkáját Molnár Anett.

Mint elmondta, a kiállításon 32 tag mellett a Kalotaszegi Barangolók alkotócsapatának munkái is szerepelnek, hiszen bár hivatalosan nem az egyesület tagjai, mégis szorosan együttműködnek a csapattal.

Amellett, hogy célunk a magyar népi kézművesség értékeinek megőrzése, van egy másik fontos feladatunk is, mégpedig az, hogy a régi hagyományokat modern formájukban is megmutassuk úgy, hogy azok használhatóvá váljanak a mai mindennapokban. Akár viselet, akár lakáskultúra tekintetében

– hangsúlyozta az egyesület vezetője.

A szemet gyönyörködtető tárlat június 8-ig tekinthető meg, előzetes bejelentkezés után.