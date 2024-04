Szombaton rendezte meg első idei közösségi programját az Én Is Vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete.

Nagy érdeklődés kísérte a mozgássérültek tavaszi összejövetelét

Fotó: Kovács Berta

Bár Tavaszváró Nap elnevezéssel hirdették meg a rendezvényt, melynek Szolnokon a Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér adott otthont, az időjárás úgy hozta, hogy inkább Tavaszköszöntő Nap lett belőle.

A programot nagy érdeklődés kísérte, a szolnokiak mellett az ország különböző pontján élő egyesületi tagok is tiszteletüket tették. A összejövetelre ellátogatott dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc polgármester is.

A rendezvényen Fehérváry Tünde elnök beszélt terveikről is: szeretnének nonprofit társaságot létrehozni annak érdekében, hogy fogyatékosügyi törekvéseikben tovább tudjanak fejlődni, ehhez ugyanis nincs elég pályázati lehetőség, a támogatás is kevés. Gazdasági stabilitásuk biztosításához fontos, hogy több lábon álljanak. Az egyesület jelenleg tíz megváltozott munkaképességű személynek tud munkát adni, a szolgáltatásaikat önkénteseiknek segítségével továbbra is biztosítják. Programokat is szerveznek, sőt, idén is lesz lehetőségük a fogyatékkal élők nyaraltatására.

A jó hangulatú rendezvényen a rég találkozott tagok kedvükre kibeszélgethették magukat, de lehetett kézműves foglalkozáson Vincze Ágnes útmutatásával nemezből tulipánt készíteni, Csicsek Ildikó pedig prezentációval kísért előadásában a húsvétról, annak vallási hátteréről tartott részletes előadást. Ebédre közösen készítettek szendvicseket, délután pedig rendezvény zárásaként a lakótelepen tettek egy sétát is a tavaszi melegben, felkeresve egy cukrászdát süteményezni, fagylaltozni.