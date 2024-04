Kettős jubileum apropóján nyílik kiállítás szombaton a Szolnoki Galériában. Nagy Gábor festőművész idén 75 éves, a Munkácsy Mihály-díjas alkotónak ráadásul 50 éve indult el pályafutása.

Nagy Gábor festőművész (balról), dr. Kaposvári Gyöngyi, a Damjanich János Múzeum igazgatóhelyettese és Képiró Ágnes művészettörténész sajtótájékoztatója a Szolnoki Galériában április 27-én megnyíló Időrétegek című kiállítás kapcsán

Fotó: Nagy Balázs

A hazai kortárs művészet meghatározó alakjának számító Nagy Gábor eddig sem volt ismeretlen a szolnoki közönségnek, hiszen korábban is kiállítója volt csoportos helybeli tárlatoknak, egykori tanítványai között pedig ott találjuk Verebes Györgyöt, a Szolnoki Művésztelep vezetőjét is. Alkotásaiból most a Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves seregszemléjén elnyert lehetőség révén állított össze nagyszabású kiállítást a Damjanich János Múzeum.

Hogy miért az Időrétegek címet kapta a tárlat, az annak nagyívűségével magyarázható. Mint a nyitány kapcsán tartott sajtótájékoztatón Nagy Gábor rámutatott, az élet az idő rétegeinek összességéből áll, és most, hogy öt évtized munkái a műterem falain kívülre kerültek, újszerű összeállításban, maga is jobban lát bizonyos folyamatokat, jobban kirajzolódnak az összefüggések.

A valós és az elvont határán egyensúlyoz műveivel Nagy Gábor festőművész, akinek kiállítása június 30-áig tart nyitva a Szolnoki Galériában

Fotó: Nagy Balázs

Ami az ilyen módon letisztult képben kétségtelenül hangsúlyos, az a portré, a tájak, állatok ábrázolása. Képeiről konkrét emberek (munkások, halászok, földművesek, hétköznapi emberek) tekintenek vissza ránk, valós tájakat láttat – különösen sokszor a csongrádi Tisza-gátat, kiapadhatatlan ihletforrását –, művei mégis látomásszerűek.

A határesetek mindig nagyon foglalkoztattak. Rést szeretnék ütni mindenkinek a konkrét és az elvont közé. Az ennek határán való egyensúlyozás érdekel, hogy hol van az a pont, ahol a kettő együtt működik

– fejtette ki Nagy Gábor, hozzátéve: munkássága során mindig a Füst Milántól kölcsönzött életteliség eszménye lebegett a szeme előtt, ennek akart megfelelni.

Mindezek végeredménye látható most a Galériában, és igazán nem érdemes elszalasztani.

Minden szempontból sokszínűség jellemzi Nagy Gábor alkotásait

Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki kiállítás egyébként más szempontból is változatos. A műfaji határokat nem ismerő Nagy Gábor a festészeten kívül ugyanis kitűnő grafikus, szobrász és fotós is, így ezekből a munkáiból is válogattak a Damjanich Múzeum munkatársai. De – mint Képiró Ágnes, a múzeum művészettörténésze, a kiállítás kurátora kiemelte – külön értéke a tárlatnak, hogy friss, külön erre az alkalomra készült munkákat is kaptak. Az alkotások többsége egyébként a festő terméből érkezett, de voltak olyanok is, amelyeket magángyűjteményekből kölcsönöztek. Képiró Ágnes hozzátette, a tárlat rendezésekor a korszakok, témák, motívumok sokszínűséget igyekeztek láttatni.

Nagy Gábor Időrétegek című kiállítása szombaton 16 órakor nyílik meg, és június 30-áig lesz látható a Szolnoki Galériában