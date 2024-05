A negyvenedik után az ötvenediket, azután pedig a napokban a hatvanadik osztálytalálkozójukat is megtartották a szolnoki II. kerületi Sipos téri Általános Iskolából 1964-ben elballagó hajdani diákok. A nyolcvannyolcadik életévében járó Boros Zoltánné osztályfőnök vezetésével az egykori harminckét fős osztályból a minap mindösszesen kilencen adtak egymásnak újabb randevút a második jogutód Fiumei úti Általános Iskolában. A valamikori Sipos téri „Műegyetemnek” ma már csak az emlékei élnek, hiszen az 1900-as évben történt felépítése után hetven évvel később elbontották.

Kilencen a hajdani harminckettőből

Fotó: Mészáros Géza

Az iskolatörténet szerint, 1872 nyarán Szolnok államsegélyt nyert egy iskola építésére, és a munkát Obermayer Lajos kapta meg. Az iskolát a Vörös Ökör fogadó mellé (a mai Hősök tere) tervezték, de végül a városi Bikaakol helyére került. Ezt az iskolát 1874 őszén adtak át a Nagykereszt utca (ma Ady E. út) kiszögellésében, a Bika-akol téren. Ezt az épületet az életveszélyessége miatt 1926-ban bontották le.

A legendás Sipos téri „Műegyetemre” jártak

Forrás: Beküldött fotó

A szolnoki Kossuth Lajos utca (akkor Gorove u.) 3-5. alatti telken az 1890-es évek végén állt a katonavárosi leányiskola, az Oskola utca (Arany János u.) sarkán. A két telek egyikét a Mezőgazdasági Takarékpénztár, a másikat az Első Magyar Biztosító Társaság vásárolta meg. A telekért kapott pénzből a város a lebontott iskola helyett a Felsőmalom utca, valamint a Harcsa és a Ponty utcák szögletében álló üres telken (Harcsa u. 2.) 1900-ban felépített egy földszintes, öt tanteremből és szolgálati lakásból álló iskolát. Ezt 1971-ben bontották el.

Az osztálytalálkozó résztvevői

Fotó: Mészáros Géza

A mostani hatvan éves osztálytalálkozó résztvevői ezekről is beszélgettek, és persze szóba kerültek gyerekek, unokák, dédunokák is. És azt is elhatározták, hogy nem várnak újabb tíz évig a találkájukra. Bíznak benne, hogy immáron csak egy év elteltével, jövőre ismét randevúznak…