Tizenhárom csapat, tizenhárom témakör, tizenhárom feladvány – ez volt a felállás pénteken rendezett, az abonyi Györe Csaba nevét viselő helytörténeti versenyen. Az előbbi „tizenhármas” révén rekord is született: az iskolai csapatok színeiben 65 gyerek vett részt a megméretésen, ennyien még sosem voltak részesei a helytörténeti vetélkedőnek, amelyet az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, valamint a Múzeum Baráti Kör szervezett.

Képes és szöveges fejtőröket kellett megoldani az abonyi diákoknak a napokban rendezett városi helytörténeti versenyen. Használták a fejüket

Fotó: abony.hu

A Györe Csaba nevét idén hetedik alkalommal viselő verseny helyszíne az Abonyi Lajos Falumúzeum volt, a képes és szöveges fejtörőket pedig Jandácsik Pál, az abonyi művelődési ház munkatársa állította össze. A verseny révén pedig a gyerekek játszva tanulhattak – áll a városházi összefoglalóban.

Az első helyet az Agyasokk nevű csapat (Bakos Gréta, Csáki Gréta, Varga Dzsenifer, Mészáros Álmos, Szendrei Virág) szerezte meg. Másodikként végzett az Okosok csapata (Szepesi Dániel , Hegedűs Romina, Kerek Fanni, Piszár Brigitta, Petrucz Júlia), míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Töri szakkör (Barna Zsófia, Kecskeméti Hanga, Jebali-László Henda, Balogh Róbert, Flammer Benedek) állhatott fel.

Igazi lokálpatrióta volt a helytörténeti verseny névadója

Györe Csaba néhai történelemtanár helyi lokálpatriótaként szívén viselte a város helytörténetét. Ő álmodta meg a Helytörténeti és helyismereti vetélkedőt, mert úgy gondolta, hogy múltunk története csak úgy maradhat fenn, ha azt megőrzi a fiatalabb generáció is, és ez a tanítás nem csak tankönyveken keresztül, az iskolapadban kell, hogy történjen, hanem játékos formában is. Emlékét őrzi ez a vetélkedő, amelyet anyagi szempontból is támogat a Györe család – emlékeztetett az önkormányzat.