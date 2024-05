„Most a birkát választottam”

– Tulajdonképpen mindegyiket szeretem, de most a birkapörköltet választottam – mondta egy idős úr, miközben a tányérjába merték a finom ételt a Magyar Ízőrzők Gasztrokulturális Egyesületének illetékesei. – Előtte természetesen étvágycsinálóként ittam egy kupica jófajta pálinkát – mosolygott és kacsintott a férfi, s máris kóstolta a pörköltet.

Bizony pálinkákból is volt választék, közöttük az igazi magyar különlegesség, a törkölypálinka is. A Jászsági Pálinka Lovagrend jóvoltából volt cseresznye-, szilva-, barack-, de még naspolyapálinka is.

Filmet vetítettek Béresről

A főétel után desszertként kürtőskalácsot lehetett falatozni, és Törley pezsgővel koccinthattak a vendégek, akik közben nóta- és operettdalokat hallgathattak. A programok sorában filmet vetítettek a Béres cseppről és Béres József életútjáról és szablyavívó bemutatót is láthatott a közönség.

A szervezők a gyerekekre is gondoltak, nekik, a Hungarikumokkal kapcsolatos kézműves foglalkozást szerveztek és a Magyar Népmesék sorozatot is bemutatták. A jó, magyaros hangulat garantált volt.

Fogékonyak a hagyományra

– A tavalyi program után most is azt mondhatom, hogy érdeklődőek az emberek, fogékonyak a hagyományokra. Azért gondoltuk, hogy ebben a városrészben rendezzük ezt a programot, mert itt kevesebb a programlehetőség, mint máshol. Örülünk, hogy pályáztunk, még inkább, hogy sikeres lett a pályázatunk. A tervek szerint jövőre is megrendezzük a Hungarikum napot – emelte ki végül dr. Molnár Beáta.