Gyerekzsivaj, muzsikaszó töltötte be hétfő délután a Conselve parkot, ahol Hármas Kerületi Kézműves Pikniket rendeztek a redemptio emléknapja alkalmából.

A gyerekek hasznos információkkal és megannyi élménnyel gazdagodtak a mesterségbemutatókon

Fotó: Pesti József

Ottjártunkkor sorra érkeztek az iskolás csoportok a remek programokra. A gyerkőcök nagy érdeklődéssel fedezték fel a hagyományos szakmák rejtelmeit, bepillanthattak például a fazekasság, a bőrművesség, a nemezelés és a kovácsmesterség titkaiba. Az alkotópontokon örömmel készítettek csuhévirágot, nemezlabdát vagy éppen rongybabát, de megismerkedhettek a fonalgrafika, a kékfestő nyomdázás fortélyaival is.

A kézműves forgatagban hangulatos zene szólt, a Jász Banda muzsikája kicsiket és nagyokat is térre csábított. A Pódiumon műsora a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 10.a osztályának előadásával folytatódott, a diákok Petőfi Sándor A helység kalapácsa című elbeszélő költeményét mutatták be saját feldolgozásban. A délután folyamán fellépett többek között Nima Said Moghaddam iráni diák is.

A Hármas Kerületi Kézműves Piknik bemutatkozási lehetőséget biztosított a Kunságból, a Kiskunságból és a Jászságból érkező kézműveseknek, alkotócsoportoknak.