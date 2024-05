A színházigazgató Szalay Ferenc polgármester és Csiszár Imre művészeti vezető-főrendező társaságában vázolta fel a jövőre vonatkozó produkciók terveit, előtte azonban beszélt a tavalyi évad eredményeiről is. A visszafogott költségvetés ellenére ugyanis sikeres esztendőt tudhat maga mögött a Szigligeti.

Szalay Ferenc polgármester (balra) és Barabás Botond igazgató sajtótájékoztatója a Szolnoki Szigligeti Színházban

Fotó: Mészáros János

– Még nem ment le a függöny, még javában futjuk a színházi szezont, de már most elmondhatom, hogy az időközben bevezetett ifjúsági bérletünkkel együtt összesen nyolcezer-ötszáz bérleteladással és harmincezer fizető nézővel zárjuk az évet. Kettőszáz húsz előadást produkáltunk, a repertoárból tizenhat volt saját gyártású – összegzett Barabás Botond.

– Jó ötletnek bizonyult, hogy más társulatok darabjait bemutathattuk a színpadunkon, új színt hoztak, különleges hangulatot varázsoltak a külső színkörök a falainkon belülre. Több színházi találkozón magunk is bemutatkozhattunk, melyek közül a legértékesebb, hogy az idei, Kaposváron megrendezendő Országos Színházi Találkozóra (OSZT) beválogatták egyik előadásunkat, a nagy sikerű A fösvényt is. Vármegyeszékhelyünk a 2025-ös jubileumi évben, a település 950 éves évfordulóján házigazdája, vendéglátója lesz az Országos Színházi Találkozónak – árulta el a színigazgató.

A színházvezető beszámolt a 2024-25-ös éved műsortervéről is. Aszerint öt új nagyszínpadi és két friss színműhelyes előadást mutat be a Szolnoki Szigligeti Színház. A „fődeszkákon” látható lesz Fejes Endre-Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem című zenés színműve, Dicső Dániel rendezésében és Dósa Mátyás főszereplésével. Műsoron lesz Shakespeare: Vizkereszt, vagy bánom is én című vígjátéka Csiszár Imre rendezésében, majd Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság című vígjátéka is, melynek rendezője Lendvai Zoltán lesz.

Várhatóan negyedik bemutató lesz a sorban Neil Simon-Cy Coleman-Dorothy Fields szerzői triótól a Sweet Charity musical, Béres Attila rendezői utasításai mellett. Az évadot a nagyszínpadon a Sebestyén Aba dirigálta Portugál című komédia zárja.

A Színműhelyben két újdonságot láthatnak a nézők: Spíró György Prah színművét Márkó Eszter, valamint Ugo Betti Bűntény a kecskeszigeten című színműve Pányik Tamás rendezésében.

Ezen új előadásokon felül a Szigligeti továbbra is műsoron tartja A fösvényt, a Hajmeresztőt, a Függöny fel!-t, az Aranykulcsocskát és az Ágacskát.

A meglévő bérletek megújítására május 13. és június 22. között kerül sor, míg a felszabaduló bérletes helyeket augusztus 12. és szeptember 12. között értékesíti a teátrum színházzal szemben lévő jegyirodája. A bérletek árai a tavalyi évadhoz képest változatlanok maradnak – tudtuk meg Barabás Botondtól.

– A Szolnoki Szigligeti Színház és társulata a város és annak kulturális életének értékes kincse – szögezte le Szalay Ferenc az eseményen. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tisza-parti teátrum azzal együtt zárt sikeres évadot, hogy végig költségtakarékosan működött, gazdálkodása példamutatóan eredményes volt.

– Biztos vagyok abban, hogy kiváló házigazdája lesz városunk a jövő évi Országos Színházi Találkozónak, melynek vélhető sikere főpróbája lehet az Európa Kulturális Fővárosa pályázatnak is – hangoztatta a városvezető.