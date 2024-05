Negyvenöt év sok idő, nagyon sok dolog történik ennyi évtized alatt. Így volt ez a Mezőtúri Népi Díszítőművészeti és Kézműves Szakkör életében is, a változások mellett azonban egy dolog biztos maradt: a tagjai elhivatottak a hagyományok ápolásában. A szakkör alkotásait bemutató jubileumi kiállításnak is ez volt a fő mondanivalója.

A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti és Kézműves Szakkör tagjai csodás alkotásokat készítenek, ugyanakkor a hímzés történetét is kutatják

Forrás: Beküldött fotó



– Ezen a kiállításon az ünnepelt ad ajándékot. És ez az ajándék tükrözi, hogy az szívvel-lélekkel készült – kezdte köszöntőjében Patkós Éva. A város alpolgármestere megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a szakkör tagjai odaadóan, elhivatottan dolgoznak, és nagyon értékes minden darab, ami a kezük által készül. – Kívánom, hogy legyen kedvetek, erőtök még nagyon sokáig együtt és egymásért dolgozni. Számunkra pedig megtiszteltetés, hogy egy kicsit magunkénak is érezhetjük az alkotásaitokat – szólt a szakkör tagjaihoz az alpolgármester.



A tárlatmegnyitón természetesen visszatekintettek az elmúlt negyvenöt évre is. Mint elhangzott: a kör elődje hímző-kézimunkázó csoportként alakult 1978-ban a művelődési központban Tomasovszki Istvánné vezetésével. Ő elköltözött a városból, ezért 1980-tól Kara Miklósné szakmai irányításával folyt tovább a munka, majd 1982-ben a túrkevei Szádvári Andrásné vezetésével élénkült fel a díszítőművészeti tevékenység.

Ő jól ismerte a különböző tájegységek motívumvilágát, de leginkább a kunhímzés mellett kötelezte el magát, így a csoportot is. 1991-ben bekövetkezett haláláig vezette a helyi és a túrkevei szakkört is, a két csoport gyakran felkereste egymást tapasztalatcserére. Később a tiszaföldvári Révész Benjáminné lett a szakkör vezetője, aki Mezőtúr mellett Túrkevére és Martfűre is járt szakkört vezetni. 2009-től Csider Irén, a csoport aktív tagja lett a vezető, aki sok új ötlettel és lelkesedéssel szolgálta a közösséget, 2019 óta pedig Nagy Sándorné vezetésével találkoznak szombatonként a tagok és várják az érdeklődőket a Kézműves Házban.

Részlet a jubileumi kiállításból

Forrás: Beküldött fotó

Kiállításokon vesznek részt, jó kapcsolatot ápolnak a kistérségben működő szakkörökkel, városi, iskolai rendezvényeken népszerűsítik a kézimunkát. Idén második alkalommal vettek részt a Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválon, ahol két alkotásuk kiállításra került a békéscsabai múzeumban, szakrális textilek kategóriájában. Büszkék arra, hogy a csoportnak fiatal- és gyermektagjai is vannak. Akik ráadásul nagyon aktívak és elszántak, most például jelentkeztek a XV. Vándorlegény - Or­szá­gos Gyer­mek és If­jú­sá­gi Né­pi Kéz­mű­ves Pá­lyá­zatra. És arra is méltán büszkék, hogy a szakkör nem csupán ápolja a magyar népművészetet, hanem ezzel kapcsolatban komoly háttérmunkát is végez.

– Immár hat éve, hogy kutatjuk a mezőtúri szűcshímzést. Ebben voltak akadályok, de igyekszünk és úgy érezzük, jó úton vagyunk. A jubileumi kiállítás célja is leginkább az, hogy ezt bemutassuk, népszerűsítsük, bízunk benne, hogy másoknak is tetszenek majd az általunk nagyon kedvelt lila-fekete-zöld színvilágú hímzések. Már vannak zsűrizett munkáink is ebben a témában. Sok munka van még és sokat kell tanulnunk, de állunk elébe – emelte ki az értékőrző kutatással kapcsolatban Nagy Sándorné, szakkörvezető.

A jubileumi tárlat anyagát egyébként az elmúlt évek munkájából válogatták össze, azokkal Magyarország tájegységeit mutatják be. A tárlat május 15-ig tekinthető meg a Közösségi Ház Jurta-termében.