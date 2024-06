Németh Marcell szobrászművészt a hazai kortárs fiatal művészgeneráció sajátos hangú, kiemelkedő művészegyéniségeként tartják számon. 1982-ben született Budapesten, ma is a fővárosban él. 2007-ben szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. A munkásságát bemutató szolnoki kiállítás a balatoni nyarak hangulatát is megidézi.

Árvai-Józsa Kitty méltatja Németh Marcell munkásságát. Balra dr. Horváth László igazgató, jobbra Képiró Ágnes, a tárlat kurátora

Fotó: Kovács Berta

– Finom kísérletek a dimenziók között, sík és térbeliség, fények és árnyékok – így vélekedik Németh Marcell a munkáiról.

A múzeumban az Időszaki kiállítások termében kaptak helyet a szobrászművész nagyméretű acélreliefjei. A Folyosó Galériában több sorozat, így belső tereket ábrázoló korai kerámia-munkák, valamint a növényi motívumokban gazdag ablaksorozat egy-egy eleme kapott helyet, továbbá a 2020 óta készülő az ember természethez és környezethez való viszonyát szimbolikusan kifejező Vízről, valamint Stég című sorozatainak elemei láthatók. Az utóbbit látván a nézőben a balatoni nyarak hangulata elevenedik meg, így júniusban már csak ezért is érdemes a tárlatot az elvontabb témák iránt kevésbé fogékony látogatóknak is megtekinteni.

A kiállítás kurátora, Képiró Ágnes, az intézmény művészettörténész-muzeológusa már az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elárulta, két éve készültek e tárlatra.

A péntek délutáni megnyitón dr. Horváth László múzeumigazgató köszöntőjében elmondta, régóta készültek erre a tárlatmegnyitója, mivel Németh Marcell munkái már korábban is felkeltették az érdeklődést. Egy-egy műve már látható volt Szolnokon, de ilyen gyűjteményes kiállításra most kerül sor először.

Mint az igazgató elárulta: korábbi beszélgetésükön megjegyezte a szobrásznak, mennyire felismerhető az ő munkája, stílusa, Németh Marcell pedig azt válaszolta: ez is a baj, mert még nemzetközi szinten sem tudják hova besorolni az ő egyedi látásmódját, technikáját. Dr. Horváth László azonban dicséretnek szánta a megállapítást.

– A legtöbb, amit egy művészről el lehet mondani: jól felismerhető, egyedi, önálló stílusa, technikája van. És mivel el is beszélgettünk, azt is kijelenthetem, hogy emögött egy filozófiai, mögöttes tartalom, egy világlátás is áll – mondta az igazgató.