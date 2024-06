Az idén kettőszázhetven éves Belvárosi templom jubileumi évéről egyhónapos programsorozattal emlékeznek meg a megyeszékhelyen. Ennek az eseménysornak volt a második állomása a május 26-án, Szentháromság vasárnapján, egyben a templom búcsú napján tartott ünnepi szentmise, ahol ebből az alkalomból nagy számban gyűltek össze közös hálaadásra a szolnoki hívek. Az eseményen Szalay Ferenc polgármester és dr. Póta Sándor önkormányzati képviselő vett részt a vármegyeszékhely nevében.

A Mustármag Római katolikus Óvoda nagycsoportosainak műsora

Forrás: Beküldött fotó

A Mustármag Római Katolikus Óvoda nagycsoportosainak műsorával kezdődött ünnepi szentmisét Gáspár István plébános atya celebrálta. Az ünnepségen a vidám gyereksereg örömteli lelkesedése a résztvevők lelkébe is elhozta az igazi, tiszta ünnep érzését. A szentmisén a Kómár István atya által vezényelt szolnoki Jubilate kórus szolgálata is emelte az ünnepség fényét. Előadásukban Johann Sebastian Bach, Franz Schubert és César Franck egy-egy kórusműve csendült fel. Az ünnepség végén a híveknek átnyújtott ünnepi hírlevél gazdag tartalommal adott számot a templom történetéről, a hozzá kötődő közösségekről, tanúságtételekről, a katolikus iskola és óvoda munkájáról. Közben oldottabb programként került sor a sütemény-és pitesütő versenyre hozott finomságok kóstolására, majd zsűrizésére és az ünnepi torta elfogyasztására is.

Méltóságteljes ünnepségen emlékeztek meg a templom jubileumáról

Forrás: Beküldött fotó

A programsorozat meghirdetésekor a rendezők egy öttől 99 éves korig nevezhető rajzpályázatra is meghívták a kedves testvéreket, melyre nagyon sok szép alkotás érkezett. Ezek a munkák június 22-ig, a Múzeumok Éjszakájáig, a záró programig tekinthetőek meg a Rendház folyosóján. Sz. I.