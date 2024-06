Rengeteg civil áldozatot is követeltek a légi támadások

Korabeli szemtanúk, jelentős túlzással több ezer, a június 2-i légi csapásban elhunyt katonára és polgári személyre emlékeznek. Annyi bizonyos, hogy a német katonák mellett nagyon sok civil, szolnoki áldozata is volt, csak a június 2-i légi támadásnak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2016-ban emléktáblát állított az egykori légoltalmi épület falán, melyet Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotott

– Szolnok a második világháborúban, akárcsak a korábbi évszázadok csatározásainál is, átkelési, közlekedési csomópontnak számított – beszélt az okokról Magó Károly, aki a téma szakértőjeként korábban tanulmányt is írt Szolnok bombázása kapcsán. Évszázadokkal ezelőtt a Tisza szolnoki szakasza és a tiszai híd volt a célpontja a megszálló seregeknek, míg a második világégés alatt a város vasútjára fókuszáltak az ellenséges alakulatok. A második világháborúban a vasútállomáson bázist vertek itt olasz és német szállítóparancsnokságok is, sőt a német hadsereg egyik jelentős katonai egészségügyi szűrőállomása is. Miután a szovjet csapatok elfoglalták a várost, sűrű forgalmú kórházvárosnak is számított Szolnok. Nem véletlen, hogy mint fontos stratégiai hely, Szolnok célpont lett 1944-től a szövetségesek számára.

Ráadásul pont stratégiai fontossága miatt több hadsereg is bombázta a várost:

1944. június 2-tól szeptember 19-ig az amerikaiak bombázták a repülőteret és a vasútállomás környékét;

néhány hetes szünetet követően, október 8-tól az oroszok intéztek légitámadást a város ellen, egészen november 4-ig;

majd miután a vörös hadsereg szállta meg a várost, a német légierő is bombázta Szolnokot, ezzel akadályozva a szovjet hadsereg előrenyomulását.

A második világháború előtti mintegy negyven-ötvenezres város közvetlenül a világégés után alig négy-ötezer lelket számlált…