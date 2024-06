Újragondolt ruhacsodák 20 perce

Divatbemutató kunhímzésekkel: beragyogták a „kifutót” a modellek – galériával

Nem kell ahhoz Párizsig, Milánóig vagy éppen a messzi New Yorkig repülni, hogy áldozzunk a divat oltárán: lám, az Alföld közepén, a helyi tradíciók újragondolásával is ki lehet tűnni! így történt ez Kunmadarason is, ahol kunhímzéses ruhakölteményeket vonultattak fel egy rendhagyó divatbemutató keretében.

Daróczi Erzsébet

Huszonhét csodálatos kunhímzéses ruhát láthattak azok, akik ellátogattak pénteken a József Attila Művelődési Házba. A rendhagyó divatbemutatót a Kunmadarasi Kunrózsa Hímző Szakkör és a Kézműves Örökség Egyesület szervezte Így gondoltuk újra kunul elnevezéssel. Nagy tapsot kaptak a madarasi divatbemutató résztvevői

Fotó: Daróczi Erzsébet A megjelent szép számú közönséget Laczkó-Tóth Bertalanné szervező és Balogh Marianna polgármester köszöntötte. Díjazott tervező állította össze a divatbemutatót A kun viseletről előadást tartott dr. Bartha Júlia turkológus és Bán Andrea etnográfus. Az alkalmi modellek Tankó Judit Munkácsy Mihály- és Kisjankó Bori-díjjal is kitüntetett ruhatervező iparművész, divattervező ruhakollekcióját mutatták be a Jász Banda kíséretében. Megismerkedhettek a helyi díszítőművészettel Tánccal közreműködött Bíró Andrea, Nagy Csaba, a madarasi Kaláris Együttes, a Laurus Művészeti Iskola Berekfürdői Néptánccsoportja, szavalattal Vetró Viktor, hegedűn Gazdag Ferenc hegedűművész.

Divatbemutató kunhímzésekkel Kunmadarason Fotók: Daróczi Erzsbet

A ruhabemutatóval egyidejűleg a nagyteremben „Villanások a Nagykunság díszítő művészetéből” címmel Berekfürdő, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve, Törökszentmiklós, Bácskossuthfalva, Bácsfeketehegy kunhímző köreinek munkáit állították ki, míg az előtérben a kunmadarasi Kerepesi János szarufaragó, Szalmási Sándor fafaragó, Juhász Imre bőrdíszműves, Palcsesz Imre késkészítő és a csipkeverők – Bárándi Imréné, Joó Sándorné, Farkasné Kulcsár Emília és Nagy Sándorné – alkotásai voltak láthatóak.