Izaki Maszahiro - aki 17 éve már, hogy köztiszteletnek örvend a Szolnokon - és a zenekar ezúttal hagyományőrzőkkel és népszerű zeneszerzők hol fülbemászó, hol pattogós ritmusaival idézte meg a csatát. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték ezt a zenei csemegét. Zúgott a taps, ütemre jártak a lábak, fantasztikus előadással ajándékoztak meg minket újra művészeink!

A szolnoki csata 175. évfordulója alkalmából rendezték az emlékkoncertet

Fotó: Kiss János



Előadás előtt a huszárok segítették az érdeklődőket a korhű fegyverek bemutatásában. Bárki kezébe vehette a kardot, pisztolyt és megcsodálhatta a dolmányokat is. A gyermekek számára nyereggel is készültek a szervezők, amit természetesen ki is próbálhattak.