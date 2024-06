– Egyedülálló az évad abból a szempontból, hogy tizenhat saját gyártású előadást vittünk színpadra – kezdte az értékelést az évadzáró társulati óülésen Barabás Botond igazgató. A direktor kifejtette, hogy az évtizedek óta megszokott színházi bérletváltási trend jelentősen megváltozott. Elmagyarázta, hogy manapság egyre többen vannak azok, akik nem éves „kötöttséget” vállalnak.

A színházvezető arról is beszámolt, hogy idén számos díjat sikerült bezsebelniük

Fotó: Nagy Balázs

– Nem váltanak bérletet, viszont tudjuk, mert látjuk és megismerjük őket, hogy minden egyes előadásunkra alkalmi jegyet vesznek. Nem a számtani végeredmény, hanem az összeadási művelet egyes tételeinek nagysága változott meg. A 2023/24-es évadban mintegy hetvenötezren látogatták meg a színházat. A nyolcezer-ötszáz eladott bérlet miatt negyvenezren tértek be a teátrumba, és sokat mondó, hogy harmincötezren váltottak jegyet. A legtöbb vidéki színház részéről irigylésre méltóak ezek a számadatok – szögezte le az igazgató.

A színházvezető arról is beszámolt, hogy idén számos díjat sikerült bezsebelniük, és még hátravan a kaposvári Országos Színházi Találkozón való részvétel. Hozzátette, 2025-ben Szolnok és a Szigligeti lesz a házigazdája a legjelentősebb hazai szakmai összejövetelnek, az Országos Színházi Találkozónak.

– Az előző évadból műsoron tartottuk A fösvényt, az Ágacskát, a Király beszédét, a New York-i komédiát, Az öldöklés istenét és a Névtelenült, miközben befogadtuk a Bor, mámor, szerelem előadást. Ebben az évadban kettőszázötvenkét előadást állítottunk színpadra. Ebből tizenhét „KultUp” előadással mentünk az iskolákba. A Csongor és Tünde előadást háromszázkilencven, a Beszterce ostromát pedig hatszáznegyvenöt, összese 1035 diák látta.

– A Szolnoki Tankerülettel való együttműködés eredményeképpen kilencvenegy rendhagyó irodalom órát tartottunk, közel háromezer diáknak a vármegyénkben, Szolnoktól Öcsödig számtalan településen – hangsúlyozta Barabás Botond.

– Tovább folytatódott a Lázár Ervin program is. Az Ágacska című előadásunkkal nemcsak mi fogadtuk színházunkban az általános iskolás gyerekeket, hanem Karcagra is ellátogattunk hozzájuk, három előadással. Júniusban folytatjuk az elmaradt előadások pótlását, ekkor is a karcagi tankerület által szervezett iskolások látogatnak el hozzánk – jegyezte meg.