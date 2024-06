– Nagy megtiszteltetés volt kórházunk számára a felkérés. Az együtteseket dr. Takács Beáta orvos-igazgató és Horváthné Vass Erzsébet ápolási igazgató is elkísérte az 51. Magyar és Nemzetközi Orvos-Képzőművész Kiállításra, melyet prof. dr. Palotás András orvos-kutató-festő, az Asklepios-Med ala­pító-vezetője szervezett meg és gyűjtötte össze a világ minden tájáról az orvos-művészeket. Az egészségügyben dolgozókról kizárólag a gyógyítás jut az emberek eszébe, azonban az orvosok, gyógyszerészek, tudományos kutatók, ápolók, asszisztensek és egyéb szakdolgozók közül sokan vannak, akik szabadidejükben, kedvtelésből képző- vagy előadó-művészeti tevékenységet is folytatnak: festenek, szobrászkodnak vagy zenei hangszeren játszanak, énekelnek, nekik kíván minden évben a professzor úr bemutatkozási lehetőséget adni. Mi már Bécsben is ott lehettünk pár éve kórusunkkal egy ilyen megnyitón, ami igazán nagy öröm volt számunkra. A Kátai MediSong kórusunk 2010 júniusában alakult, kórházunk dolgozóiból – fogalmazott az egyik kórustag.

A karcagi kórház fellépői a főkonzulátus lépcsőjén fellépés előtt

Forrás: Beküldött fotó

Megalakulásuk oka elsősorban az volt, hogy színesebbé tegyék a kórház rendezvényeit. Kezdetben leginkább egyszólamú, ismert dalokat énekeltek, mostanra már jobban szeretik a kihívást jelentő, többszólamú dalokat. Hamar túllépték a kórház falait, meghívást kaptak városi, megyei rendezvényekre, országos szakdolgozói konferenciákra. Felléptek már az Aggteleki-cseppkőbarlang hangversenytermében, a Kórházszövetség kongresszusán, nemzetközi zenei találkozókon is: London, Bukarest, Zágráb, New York, Bécs után most Kassán. Mindannyian nagyon büszkék arra, hogy napi munkájuk és nehézségeik mellett örömet tudnak okozni az őket hallgató embereknek. Kórusuk hitvallása: „A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, hogy a kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen.” (Longfellow H. W.)

– Az SBO lánycsapata sem első alkalommal mutatta be tánctudását, hiszen rendszeres résztvevői intézményünk alapítványi báljainak is fergeteges produkciójukkal. Most a tánc történetét mutatták be koreográfiájukkal, nagy sikerrel – említették.