A Liliom Produkció a "Nők, nőkről, nem csak nőknek!" mottó jegyében olyan minőségi szórakoztató színházi előadásokat mutat be, amelyek különböző nézőpontból mutatják be a női lélek rejtelmeit. Repertoárjukból a Hőhullám című zenés vígjátékot láthatta a jászberényi közönség június 28-án, pénteken a Székely Mihály Szabadtéri Színpadon.

A Liliom Produkció Hőhullám című zenés vígjátékával folytatódott a nyári színházi előadás-sorozat Jászberényben

Fotó: Pesti József

Nemcsak a meleggel, hanem saját hőhullámaikkal is megküzdöttek a hölgyek

A rengeteg humorral és még több kalanddal fűszerezett történetben négy különböző karakterű barátnő találkozott egy spanyol tengerpartra tartó vonaton, hogy fiatalkori kalandjaikat felidézzék és nyári szabadságukat élvezve megszabaduljanak a mindennapok problémáiktól. Az ötvenes éveikben járó hölgyek a forró andalúz vidéken nemcsak a meleggel, saját hőhullámaikkal is megküzdöttek. A vígjáték egy izgalmas utazáson keresztül öniróniával, sok nevetéssel mutatta be a középkorú nők és a változó kor nehézségeit. A hölgyek természetesen a férfiak támogatására is számíthattak...

A nyári színházi sorozat következő előadása július 15-én, hétfőn 21 órakor lesz, az Orfeum Pesti Mulató az Apád füle című darabot hozza el Jászberénybe.